 2.768

Neun Stockwerke hoher Schnee! Mindestens zwei Tote durch Jahrhundertwinter

Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka wurde der Notstand ausgerufen. Schneemassen begraben teils neunstöckige Gebäude unter sich und bedrohen Menschenleben.

Von Nick-Fabrice Vetter

Kamtschatka (Russland) - Die Halbinsel Kamtschatka im Osten Russlands hat den Notstand ausgerufen. Tausende Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten - wortwörtlich, denn vor vielen Haus- und Wohnungstüren liegen bis zu zwei Meter Schnee. Und jetzt wird auch noch die Nahrung knapp.

Um schneller von A nach B zu gelangen, hilft jetzt nur noch ein Schneemobil. Autos sind vielerorts gar nicht erst zu finden, da sie unter den Schneemassen begraben liegen.
Um schneller von A nach B zu gelangen, hilft jetzt nur noch ein Schneemobil. Autos sind vielerorts gar nicht erst zu finden, da sie unter den Schneemassen begraben liegen.  © HANDOUT / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP

Mehrere russische Medien, darunter auch ein Ableger des Wirtschaftsmagazins "Forbes" und "kamchatinfo", berichten über den "Jahrhundertwinter" in der Region.

Demnach soll bereits im Dezember des vergangenen Jahres das Dreifache der monatlichen Niederschlagsmenge gefallen sein. Doch damit nicht genug: Ein Zyklon brachte zwischen dem 13. und 14. Januar dieses Jahres erneuten Schneefall in die ohnehin schon gebeutelte Region. Binnen eines Tages fiel die Hälfte der durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmenge.

Mittlerweile türmen sich die Schneemassen in Petropawlowsk, der Hauptstadt der Region Kamtschatka, teilweise bis zu neun Stockwerke hoch. Einwohner sind durch die Schneemassen teils vollkommen in ihren Wohnungen eingeschlossen oder können diese nur über Dachfenster verlassen.

Umstrittener Prozess gegen Bildhauer Jacques Tilly verschoben: Das ist der Grund
Russland Umstrittener Prozess gegen Bildhauer Jacques Tilly verschoben: Das ist der Grund

Die Lage hat sich mittlerweile so sehr zugespitzt, dass die russische Regierung den Notstand in der Region ausgerufen hat.

Schneemassen in der Hauptstadt sind bis zu neun Stockwerke hoch

Extremer Schneefall bringt Bewohner um Grundnahrungsmittel

Anwohner müssen gegen jeden Zentimeter Schnee ankämpfen. Insbesondere ältere Menschen, die allein leben, sind von den extremen Schneemassen bedroht.
Anwohner müssen gegen jeden Zentimeter Schnee ankämpfen. Insbesondere ältere Menschen, die allein leben, sind von den extremen Schneemassen bedroht.  © HANDOUT / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP

Doch die extreme Wetterlage hält weiter an. So haben sich bereits neue Unwetter angekündigt, die weiteren Niederschlag in die Region bringen könnten. "Experten schätzen, dass vergleichbare Schneefälle zuletzt im Winter 1997 auftraten", heißt es in einem Beitrag des Wirtschaftsmagazins.

Infolge von Dachlawinen sind bereits mindestens zwei Männer in der Hauptstadt ums Leben gekommen.

Doch nicht allein das kalte Weiß bedroht die Menschen in der Region. Der Winterdienst kommt nicht mit dem Räumen der Straßen hinterher, wodurch laut mehreren Medienberichten Lebensmittelengpässe auf der Halbinsel entstehen. Wenn die Menschen es schaffen, sich aus ihren Wohnungen zu befreien und zum nächsten Supermarkt zu gehen, werden sie oftmals von leeren Regalen enttäuscht.

Messerangriff nahe Moskau: Zehnjähriger von Mitschüler getötet
Russland Messerangriff nahe Moskau: Zehnjähriger von Mitschüler getötet

Insbesondere Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Eier sind von diesen Lieferschwierigkeiten betroffen.

Titelfoto: Fotomontage: HANDOUT / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP

Mehr zum Thema Russland: