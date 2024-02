Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny: Jetzt spricht seine Frau! "Wenn es wahr ist ..."

München/Moskau - Putin-Gegner Alexej Nawalny (†47) ist plötzlich in seinem westsibirischen Straflager gestorben. Während die Spitze der europäischen Politik dem russischen Autokraten die Schuld am Tod des Kreml-Kritikers gibt, wollen es einige Angehörige des Verstorbenen noch nicht ganz wahrhaben. So auch Nawalnys Frau.