Umstrittene Auszeichnung: Pianist Justus Frantz erhält Freundschaftsorden von Putin

Moskau - Der bekannte deutsche Pianist und Dirigent Justus Frantz (81) ist im Moskauer Kreml vom russischen Präsidenten Wladimir Putin (73) mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet worden.

Wladimir Putin (81, l.) verlieh den Orden der Freundschaft an Justus Frantz (81) anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Einheit des Volkes im Kreml. © Maxim Shipenkov/Pool EPA via AP/dpa

"Justus Frantz leistet seit vielen Jahren einen fruchtbaren Beitrag zur Annäherung und gegenseitigen Bereicherung der Kulturen Russlands und der Bundesrepublik Deutschland", sagte der Kremlchef bei seiner Rede zur Ordensverleihung anlässlich des russischen Tags der nationalen Einheit.



Frantz war trotz erschwerender westlicher Sanktionen persönlich zur Ordensverleihung nach Russland gereist.

Der 81-Jährige gilt als einer der prägenden Köpfe der deutschen Klassikszene. Er wurde bereits früher für seine Verteidigung der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim von 2014 und Auftritte in Russland in den vergangenen Jahren kritisiert.

Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine und ist dafür mit harten westlichen Sanktionen belegt worden.