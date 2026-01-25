Schon wieder ein Virus durch Fledermäuse? Experte schlägt Alarm

Bangkok (Thailand) - Ein Virologe aus Bangkok schlägt Alarm wegen eines Virus, das über Fledermäuse auf Menschen übertragen werden kann.

Fledermäuse können Obst kontaminieren, wodurch das Virus schließlich auf den Menschen übertragen werden kann. (Symbolfoto) © 123RF/iwayansumatika

Der renommierte Virologe Prof. Dr. Yong Poovorawan warnt auf Facebook vor den potenziell "schwerwiegenden Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft" des Nipah-Virus und empfiehlt Thailand verstärkte Überwachungs- und Vorsorgemaßnahmen.

Denn ähnlich wie beim Ausbruch von Covid-19 spielen Fledermäuse eine zentrale Rolle als Überträger.

Bereits 1998 und 1999 trat das Nipah-Virus in Malaysia auf, als kontaminiertes Obst, das Fledermausspeichel enthielt, in Schweineställe gelangte und von den Tieren auf Menschen übertragen wurde.

Insgesamt infizierten sich damals 265 Menschen, von denen etwa 108 starben. Typische Symptome der Erkrankung seien hohes Fieber und Gehirnentzündung.