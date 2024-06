Sie ist alt und grau, aber auf der Tanzfläche wow!

Entgegen aller physiologischer Gegebenheiten, die normalerweise unter 95-Jährigen an der Tagesordnung stehen, hat sich die namentlich nicht näher bekannte Protagonistin aus dem nachfolgenden Fall auf die Tanzfläche begeben und dort für eine Show-Einlange gesorgt, die einfach in Erinnerung bleibt.

Sogar in Filmen wie Chandralekha (1948), einem indischen Abenteuer-Klassiker, habe diese mitgewirkt. Die anmutigen Bewegungen zum Song "Oh Rasikkum Seemanewas" dürften selbst der jungen Generation als Inspiration für die Liebe zum Tanz gedient haben.

Vor sehr langer Zeit, in den 1940er-Jahren, habe die Tänzerin eine Ausbildung in der Kalakshetra Foundation genossen - und damit nicht genug:

Exakt im Takt der Musik tanzend und auch mental voll auf der Höhe setzte sich die 95-Jährige in einem blau-gelben Sari-Kostüm mit einer feinen lila Bluse vorbildlich in Szene.

In den sozialen Medien erntete die Dame für ihren mutigen Auftritt unzählige Lobeshymnen. Kein Wunder, denn wer in einem Altersheim so flott abliefert, muss in seinem langen Leben vieles richtig gemacht haben.