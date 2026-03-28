25-Jährige nimmt nach Gruppenvergewaltigung aktive Sterbehilfe in Anspruch

Spanien - Nach einer Gruppenvergewaltigung und einem Leben voller Schmerzen wollte Noelia Castillo Ramos (†25) nur noch Abschied nehmen. Der Tod der jungen Frau durch aktive Sterbehilfe hat in Spanien tiefe Trauer ausgelöst.

Die Geschichte von Noelia Castillo Ramos bewegt ganz Spanien. Die 25-Jährige entschied sich für den Freitod und musste fast zwei Jahre juristisch dafür kämpfen. © X/Anna Lulis

In einem Krankenhaus in Sant Pere de Ribes bei Barcelona erhielt die 25-Jährige am Donnerstagabend gegen den Willen ihrer Eltern eine tödliche Spritze, die ihr Leben sofort beendete.

Noelia wuchs in einer zerrütteten Familie auf, kam zeitweise in staatliche Obhut und erlebte früh sexuelle Gewalt.

Im Oktober 2022 wurde sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Wenige Tage danach sprang sie aus dem fünften Stock eines Gebäudes - und überlebte querschnittsgelähmt.

Seitdem saß sie im Rollstuhl, litt unter chronischen Schmerzen und schwerem psychischem Trauma. "Ich kann nicht mehr mit all dem, was mich in meinem Kopf quält, was ich erlebt habe", sagte sie in einem Interview des TV-Senders Antena 3.

Sie wolle "aufhören zu leiden" und sich "endlich ausruhen", so die junge Spanierin. Ärzte hätten ihr gesagt, sie werde vielleicht irgendwann wieder laufen können - sie habe sich jedoch dagegen entschieden. "Und ich bereue es nicht", so Noelia.