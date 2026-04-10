Tödliches Busunglück auf beliebter Urlaubsinsel: Bus stürzt Abhang hinab

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La Gomera ist nun von einem schweren Busunglück betroffen. Zur Ursache und zum genauen Ausmaß des Unfalls lagen zunächst keine Angaben vor. Ein Mensch ist tot.

Von Emilio Rappold

San Sebastián de La Gomera (Spanien) - Bei einem schweren Busunglück auf der Kanareninsel La Gomera ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Der Bus ist offenbar in einer steilen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinab gestürzt.
Der Bus ist offenbar in einer steilen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinab gestürzt.  © Cecoes 112/Europapress/dpa

Das Fahrzeug sei eine Böschung hinuntergestürzt, teilte der Notdienst der zu Spanien gehörenden und bei Touristen beliebten Atlantik-Insel mit.

Neben dem männlichen Todesopfer seien 14 Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Nachmittag unweit der Inselhauptstadt San Sebastián de La Gomera. Das Fahrzeug sei auf der Landstraße GM-2 von der Fahrbahn abgekommen und an einem Abhang hinuntergestürzt.

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Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, darunter Sanitäter, Feuerwehr und die Polizeieinheit Guardia Civil, wie die Regionalzeitung "Canarias7" berichtete.

Ein Rettungshubschrauber unterstützt demnach die Bergung und den Abtransport der Verletzten.

Titelfoto: Fotomontage: Cecoes 112/Europapress/dpa

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