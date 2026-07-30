Andrang von Migranten: Spaniens Afrika-Exklave schlägt Alarm

Madrid/Ceuta (Spanien) - Die Ankunft von mehr als 1500 Migranten innerhalb weniger Tage in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta hat die dortigen Behörden in Alarmbereitschaft versetzt.

Binnen Tagen erreichten Hunderte Migranten die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta. © Antonio Sempere/AP/dpa

Unter den Ankömmlingen seien viele Minderjährige und Kinder, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Die Regionalregierung forderte von der Zentralregierung die Ausrufung des nationalen Notstands und den Einsatz des spanischen Militärs an der Grenze zu Marokko.

Ministerpräsident Pedro Sánchez (54) teilte mit, man setze "alle Hebel in Bewegung, um umgehend auf die Lage in Ceuta zu reagieren" - wurde auf der Onlineplattform X aber nicht konkreter.

Oppositionsführer Alberto Nuñez Feijóo von der konservativen Volkspartei PP sprach von einer "verzweifelten Situation". Auf X kritisierte er den sozialistischen Politiker Sánchez mit scharfen Worten: Die Regierung dürfe "nicht wegsehen, denn wir befinden uns in einer Krise der nationalen Sicherheit".

Laut RTVE schließt das Innenministerium die Ausrufung des Notstands aus. Nach den geltenden Zivilschutzvorschriften zählen Migrationsbewegungen demnach nicht zu den Risiken, für die das nationale Zivilschutzsystem vorgesehen sei.

Spanien und Marokko hätten vereinbart, ihre Zusammenarbeit zur Bewältigung der Migrationsbewegungen zu verstärken. Zudem sollten möglichst rasch alle Menschen zurückgeführt werden, die illegal nach Ceuta eingereist seien, hieß es unter Berufung auf das Ministerium.