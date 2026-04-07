Keine Miete und fester Job garantiert: Dorf lockt neue Bewohner mit Mega-Angebot

Soria (Spanien) - Nicht nur in Deutschland zieht es die Menschen verstärkt in die Städte, wobei die Bevölkerung auf dem Land immer weiter zusammenschrumpft. Ein Dorf in der spanischen Provinz Soria will dem nun mit einem ungewöhnlichen Konzept entgegenwirken.

Die Bevölkerung in der spanischen Provinz Soria schrumpft immer weiter zusammen. Die Behörden wollen dem nun entgegenwirken. (Symbolfoto) © 123rf/ abbphoto

Das Dörfchen Arenillas zählt lediglich 40 Einwohner. Um den Ort nun vor dem Untergang zu bewahren, haben die lokalen Behörden jetzt einen außergewöhnlichen Aufruf gestartet, wie das spanische Portal "AS" berichtet.

Demnach werden Familien und Arbeitskräfte gesucht, die in das Dorf ziehen. Im Gegenzug wird ihnen kostenloser Wohnraum und eine sichere Arbeitsstelle versprochen.

Vorzugsweise wünscht sich die Gemeinde eine Familie mit schulpflichtigen Kindern, die in das voll ausgestattete Gemeindehaus zieht. Die Miete wird ihnen erlassen, lediglich die Kosten, die jede Familie durch ihre Nutzung verursacht, müssen selbst getragen werden.

Auch für Arbeit ist gesorgt: Ihnen wird eine Stelle als Maurer angeboten, damit sich um die Instandhaltung und Sanierung kommunaler Gebäude gekümmert wird. Gleichzeitig sollen die Freiwilligen auch die Leitung einer Bar oder des Gemeindezentrums übernehmen.