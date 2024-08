Kleiner Junge auf Bolzplatz brutal abgestochen!

Mocejón - Ein zehnjähriger Junge wurde am Sonntagmorgen in Spanien auf einem Fußballplatz abgestochen.

In der spanischen Stadt Mocejón ereignete sich am Sonntag eine grausame Tat. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Das Kind war gegen 9.45 Uhr gemeinsam mit Freunden auf einem Bolzplatz in der Stadt Mocejón am Kicken, als es zu einer unfassbar grausamen Tat kam, wie unter anderem das spanische Magazin "ABC Castilla La Mancha" am Nachmittag berichtete.

Ein maskierter Mann kam dem Bericht zufolge auf die Gruppe zu und stach mehrfach auf den Jungen ein. Anschließend flüchtete der Täter in einem Ford.

Der kleine Fußballer erlitt einen Herzstillstand und starb noch auf dem Platz. Wiederbelebungsversuche durch eintreffende Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Die spanische Polizei "Guardia Civil" leitete daraufhin eine groß angelegte Fahndungsaktion ein. Bisher allerdings ohne Erfolg.

Auch über das Motiv des Mörders ist noch nichts bekannt.