Deutsche brutal in Ferienhaus an Costa Blanca erschlagen: "Viel Blut, Gesicht und Kopf nicht erkennbar"
Alicante (Spanien) - Kurz vor Weihnachten ereignete sich an der Costa Blanca ein grausames Verbrechen: Zwei deutsche Auswanderer wurden von mutmaßlichen Hausbesetzern getötet, ein dritter erlitt schwere Verletzungen. Bis heute fühlen sich die Angehörigen von der spanischen Justiz im Stich gelassen, denn noch immer bleiben viele Fragen unbeantwortet.
Am 22. Dezember erhält Zeuge Markus einen dramatischen Anruf von seinem Auswanderer-Kumpel Torsten K. Es gibt Probleme in einem Ferienhaus in La Marina, unweit der spanischen Großstadt Alicante: Dort sollen Einbrecher ihr Unwesen treiben, der Eigentümer habe Torsten zuvor telefonisch kontaktiert.
Markus ist besorgt und holt sich mit Freund Günter S. Verstärkung an die Seite. Als die beiden am Ort des Geschehens ankommen, bietet sich dem Duo ein Bild des Grauens: Auf dem Grundstück liegt eine blutüberströmte Leiche. Es handelt sich um Achim S., der gemeinsam mit Torsten zu der Villa gefahren war.
"Es war sehr, sehr viel Blut. Er war so übel zugerichtet, dass man das Gesicht und den Kopf gar nicht erkennen konnte", erinnert sich der Deutsche in einer aktuellen Spiegel-TV-Reportage.
Schnell werden die beiden von den Unbekannten überwältigt, Markus kann sich aus der Schlägerei befreien und polizeiliche Hilfe holen.
Angehörige der Opfer fühlen sich im Stich gelassen
Doch für Torsten K. kommt jede Hilfe zu spät. Er wird ebenfalls aufs Übelste zugerichtet und stirbt. Nur Markus' Freund Günter überlebt schwer verletzt. Er erleidet einen doppelten Schädelbasisbruch sowie Hirnblutungen.
Weil sich die Täter in der Villa verschanzen, gelingt der Guardia Civil erst nach 20 Stunden der Zugriff. Festgenommen werden zwei polnische Staatsangehörige (40 und 19), gegen die nun wegen Totschlags ermittelt wird.
Bis heute zweifeln die Angehörigen der Opfer an der Anzahl der Täter. Dass gestandene Männer wie Torsten, der eine Zeit lang Profiboxer gewesen sei, und Achim sowie Günter von lediglich zwei Typen erschlagen worden sein sollen, können ihre Ehefrauen schwer nachvollziehen.
Auch Markus gibt an, am Ferienhaus von mehreren Tätern angegriffen worden zu sein. Ob die spanische Polizei dem nachgeht, ist laut der Reportage unklar. Der Fall wurde als geheim eingestuft. Über die aktuellen Ermittlungen geben die Beamten keine Auskunft.
Der Eigentümer der Villa wolle und könne sich ebenfalls nicht zur Tat äußern. Die ganze Reportage könnt Ihr auf RTL+ nachschauen.
Titelfoto: Clara Margais/dpa