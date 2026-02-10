Deutsche brutal in Ferienhaus an Costa Blanca erschlagen: "Viel Blut, Gesicht und Kopf nicht erkennbar"

Alicante (Spanien) - Kurz vor Weihnachten ereignete sich an der Costa Blanca ein grausames Verbrechen: Zwei deutsche Auswanderer wurden von mutmaßlichen Hausbesetzern getötet, ein dritter erlitt schwere Verletzungen. Bis heute fühlen sich die Angehörigen von der spanischen Justiz im Stich gelassen, denn noch immer bleiben viele Fragen unbeantwortet.

Die Costa Blanca ist ein beliebtes Urlaubsziel. Doch Hausbesetzer machen Eigentümern von Ferienhäusern zu schaffen. (Symbolbild) © Manuel Lorenzo/EFE/epa/dpa

Am 22. Dezember erhält Zeuge Markus einen dramatischen Anruf von seinem Auswanderer-Kumpel Torsten K. Es gibt Probleme in einem Ferienhaus in La Marina, unweit der spanischen Großstadt Alicante: Dort sollen Einbrecher ihr Unwesen treiben, der Eigentümer habe Torsten zuvor telefonisch kontaktiert.

Markus ist besorgt und holt sich mit Freund Günter S. Verstärkung an die Seite. Als die beiden am Ort des Geschehens ankommen, bietet sich dem Duo ein Bild des Grauens: Auf dem Grundstück liegt eine blutüberströmte Leiche. Es handelt sich um Achim S., der gemeinsam mit Torsten zu der Villa gefahren war.

"Es war sehr, sehr viel Blut. Er war so übel zugerichtet, dass man das Gesicht und den Kopf gar nicht erkennen konnte", erinnert sich der Deutsche in einer aktuellen Spiegel-TV-Reportage.

Schnell werden die beiden von den Unbekannten überwältigt, Markus kann sich aus der Schlägerei befreien und polizeiliche Hilfe holen.