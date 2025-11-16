Student träumt vom Profi-Sport und wird Vater: So läuft sein Leben zwischen Windeln und Stadion
Arizona (USA) - Seine Zeit am College hatte sich der US-Amerikaner Chaz McNelis (20) sicher anders vorgestellt. Statt Sport, Partys und Studentinnen bestimmen überwiegend Fläschchen, Windeln und ein großes Schlafdefizit den Alltag des jungen Mannes.
Der Grund dafür hört auf den Namen "Baby G", ist aktuell elf Monate alt und der ganze Stolz des 20-Jährigen.
Chaz war gerade in seine Baseball-Karriere am College of Southern Nevada gestartet. Im zweiten Studienjahr bekam der Sonnyboy dann die überraschende Botschaft, Vater zu werden.
College, Sport auf Profi-Niveau und Baby unter einen Hut zu bekommen, fiel Chaz anfangs nicht leicht. Nach seinem Wechsel an die University of Arizona tauchte der 20-Jährige aber immer tiefer ins Vatersein ein.
Im Interview mit People erzählte Chaz, dass "Baby G" zwei Wochen im Monat bei ihm an der Uni verbringt. Die restliche Zeit lebt der Kleine bei seiner Mutter in Las Vegas. "Meine oberste Priorität ist es, ihn so oft wie möglich zu sehen", sagte der 20-Jährige. Seine Baseball-Kollegen und auch seine Mutter würden ihm dabei unter die Arme greifen.
Teamkollegen kümmern sich rührend um "Baby G"
Chaz McNelis ist Teamkollegen und Familie für die Unterstützung dankbar
"Meine Teamkollegen halten ihn, füttern ihn und spielen mit ihm, meine Trainer auch", erzählte Chaz. Alle seien ganz verliebt in sein Söhnchen, er selbst zeigte sich dankbar für die Unterstützung. "Ich kann das definitiv nicht alleine schaffen", gab der Amerikaner zu.
Trotz aller Anstrengung würde er "Baby G" nicht mehr hergeben wollen. Nach einem langen Tag nach Hause zu kommen und jemanden zu haben, der zu ihm aufschaut, als wäre er "seine ganze Welt", sei das Größte für den Sportler.
Die schwersten Tage seien wiederum die, wenn der Kleine zurück zu seiner Mama muss. Auch, wenn Chaz dann endlich den zuvor verpassten Schlaf nachholen kann.
Bei Instagram und TikTok lässt der 20-Jährige seine etwas mehr als 240.000 Follower an seinen Vaterfreuden teilhaben. Das kommt gut an. Videos, in denen "Baby G" die Hauptrolle spielt, sind nicht selten mehr als 20 Millionen Mal angesehen worden.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/cmcnelis41, TikTok/cmcnelis41