Student träumt vom Profi-Sport und wird Vater: So läuft sein Leben zwischen Windeln und Stadion

Arizona (USA) - Seine Zeit am College hatte sich der US-Amerikaner Chaz McNelis (20) sicher anders vorgestellt. Statt Sport, Partys und Studentinnen bestimmen überwiegend Fläschchen, Windeln und ein großes Schlafdefizit den Alltag des jungen Mannes.

Wenn "Baby G" Hunger hat, gibt Chaz (20) seinem Sohn gern auch mal mitten in der Umkleidekabine seines Baseball-Teams die Flasche. © Screenshot/TikTok/cmcnelis41

Der Grund dafür hört auf den Namen "Baby G", ist aktuell elf Monate alt und der ganze Stolz des 20-Jährigen.

Chaz war gerade in seine Baseball-Karriere am College of Southern Nevada gestartet. Im zweiten Studienjahr bekam der Sonnyboy dann die überraschende Botschaft, Vater zu werden.

College, Sport auf Profi-Niveau und Baby unter einen Hut zu bekommen, fiel Chaz anfangs nicht leicht. Nach seinem Wechsel an die University of Arizona tauchte der 20-Jährige aber immer tiefer ins Vatersein ein.

Im Interview mit People erzählte Chaz, dass "Baby G" zwei Wochen im Monat bei ihm an der Uni verbringt. Die restliche Zeit lebt der Kleine bei seiner Mutter in Las Vegas. "Meine oberste Priorität ist es, ihn so oft wie möglich zu sehen", sagte der 20-Jährige. Seine Baseball-Kollegen und auch seine Mutter würden ihm dabei unter die Arme greifen.