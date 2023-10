Süßer Tod: Natalie (†37) überlebt Marshmallows-Fresswettbewerb nicht

Beddau (Wales) - Sie wollte etwas Gutes tun, aber es endete in einer schrecklichen Tragödie. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung erstickte die 37-jährige Natalie B. an zu vielen Marshmallows.

"In einem Moment hatten alle Spaß und jubelten, im nächsten lag sie auf dem Boden. Es war schrecklich."

"Ich glaube, er ist bei sieben angekommen. Sie lachte gleichzeitig und es war, als würde sie die Marshmallows weiter in ihren Mund saugen", sagte eine Zeugin gegenüber der Sun .

Natalie war auf der Bühne und der Moderator der Show steckte ihr eine der klebrigen Süßigkeiten nach der anderen in den Mund.

Je mehr Marshmallows sich die Teilnehmer des Spiels gleichzeitig in den Mund steckten, desto mehr spendete der Beddau Rugby Club.

Die Spendenaktion des Beddau Rugby Clubs in Südwales galt der U10-Mannschaft des Clubs "Bulldogs", zu deren Spielern auch Natalies ältester Sohn gehört.

Ein harmloses Spiel am vergangenen Wochenende entpuppte sich als das Gegenteil.

Sofort rannten Ersthelfer zu ihr, aber sie konnten nicht alle Marshmallows aus dem Mund holen. Einige waren schon so tief im Rachen, dass sie die Luftröhre verklebten.

In dem Post schrieb der Club:

"Am Samstagabend haben wir eine sehr liebe Freundin verloren, die schmerzlich vermisst werden wird. Alle, die mit Beddau RFC und innerhalb der Gemeinschaft in Verbindung stehen, sind über das tragische Unglück des Wochenendes nicht weniger als am Boden zerstört und wir kämpfen darum, den Sinn des Verlustes, den die Menschen empfinden, zu verstehen."

Der Club sendet zudem "aufrichtige Beileidsbekundungen" an die ganze Familie sowie die engen Freunde.

Die Polizei untersucht den Vorfall. Natalie hinterlässt zwei Kinder und ihren Ehemann.