Surfer will aufs offene Meer hinauspaddeln, dann durchbohrt ein Fisch seine Lunge

Alberto Marcon (34) erlitt beim Surfen einen ungewöhnlichen Unfall. © Bildmontage: Screenshot/Instragram/_b_e_r_t_o_

Im Dezember hielt sich der 34-Jährige aus Italien gemeinsam mit Freunden auf der indonesischen Vulkaninsel Sumbawa auf. Eines Tages, am 6. Dezember, ging Alberto mit einem Kumpel surfen. "Noch am selben Tag wollte ich meine Freundin auf einer anderen Insel treffen", erzählte er kürzlich in einem Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Doch dazu sollte es nicht kommen. Der Abenteurer wollte gerade auf seinem Surfbrett ins offene Meer hinaus paddeln, als er plötzlich etwas auf sich zuschwimmen sah. Dabei handelte sich um einen Hornhecht, der von seinem Aussehen her einem kleinen Schwertfisch ähnelt.

"Ich versuchte ihm auszuweichen, konnte aber nur mein Gesicht schützen. Ich geriet aus dem Gleichgewicht und wurde unter der Achselhöhle verletzt", berichtete Alberto. Weil er so unter Adrenalin stand, spürte der Surfer vorerst keinen Schmerz, bemerkte aber, dass "Luft aus der Wunde" kam.

Glücklicherweise geriet Alberto nicht in Panik. "Das wäre sehr riskant und alles könnte noch viel schlimmer sein", sagte er. So kam es, dass der 34-Jährige ans Ufer paddelte und sein Kumpel ihn ins Krankenhaus fuhr. In diesem wurde die Wunde genäht und Alberto wieder entlassen.