Tausende Menschen schreien und zeigen Zunge: Was ist denn hier los?

Auckland (Neuseeland) - Vor zehn Jahren stellten mehr als 4000 Franzosen einen Weltrekord auf, der nicht überall Glücksgefühle auslöste. Am gestrigen Sonntag wurde Frankreich vom Thron gestoßen. Endlich, meinen die neuen (und rechtmäßigen) Rekordhalter.

Mit dem Kriegstanz "Haka" sollen Angst und Schrecken verbreitet werden. Eigentlich ist der neuseeländische Brauch aber ganz harmlos. © -/Smoke Photo And Video/dpa

Aber worum geht es eigentlich? Ganz einfach: Die Einwohner Neuseelands fühlten sich seit einem Jahrzehnt auf den Schlips getreten.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, führten damals, im September 2014, 4028 Menschen nahe Toulouse nach einem Rugby-Spiel gemeinsam einen Tanz auf.

Allerdings nicht irgendeinen Tanz, sondern den weltberühmten Haka, den Kriegstanz der Maori. Bei den Ureinwohnern Neuseelands glich der in Europa aufgestellte Rekord einem Affront. Alles wurde unternommen, um den Franzosen den Titel wieder abzuluchsen. Sonntag gelang die Revanche.

6531 Männer, Frauen und Kinder trafen sich in einem Rugby-Stadion in Auckland und tanzten sich in Rage. Mit lautem Stampfen, herausgestreckten Zungen und weit aufgerissenen Augen holten sie den Weltrekord wieder "nach Hause".