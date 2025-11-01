Tausende Schüsse auf Häuser und Bewohner auf Kreta: Mindestens zwei Tote, 14 Verletzte!

Kreta (Griechenland) - Zwei Tote und wohl Tausende Schüsse auf Häuser, Autos und Bewohner - das ist die Bilanz eines Angriffs in einem Dorf auf der Insel Kreta. Unbekannte haben das Feuer in Vorizia am frühen Samstagmorgen eröffnet, berichtete die griechische Zeitung Kathimerini .

Die Polizei fand ein regelrechtes Blutbad vor! (Archivbild) © Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Mindestens zwei Menschen seien getötet, mindestens 14 weitere verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Offizielle Angaben zum Hintergrund gab es zunächst nicht. Medien vermuteten ein Aufflammen von Blutrache, wie sie auf Kreta bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts üblich war.

Der Angriff könnte demnach eine Vergeltung für einen Sprengstoffanschlag in der Nacht zuvor gewesen sein. Laut Polizei war in dem Dorf an einer Baustelle ein Sprengsatz detoniert und hatte erheblichen Sachschaden verursacht.

Auch der Hintergrund dieser Attacke war zunächst unklar. Dem Sender ERTnews zufolge soll es zwei verfeindete Familien im Dorf geben, die in die Fälle verwickelt sind.

Die von Schüssen Verletzten waren teils mit Autos und Traktoren in Krankenhäuser gebracht worden, weil Rettungswagen zunächst vorsichtshalber nicht ins Dorf fuhren, wie es weiter hieß. Später hatten Sondereinheiten der Polizei Häuser des Ortes durchsucht.