Lebenslang für abscheuliche Tat: Mädchen (14) bringt eigene Mutter um!

Mississippi (USA) - Diese Tat lässt sich schwer in Wort fassen. Das, was Carly Gregg getan hat, ist einfach nur grausam. Zur Strafe muss die 15-Jährige für ihr gesamtes Leben in den Knast!

Ashley Smylie wurde mit 40 Jahren von ihrer eigenen Tochter erschossen. © Rankin County School District

Die Verhandlung in Rankin County (US-Bundesstaat Mississippi) sorgte in dieser Woche überall in den USA für Aufmerksamkeit. Carly (inzwischen 15) schockierte auch im Gerichtssaal, als sie sich an einem Prozesstag ein Kichern nicht verkneifen konnte.

Am gestrigen Freitag (Ortszeit) ging die einwöchige Verhandlung zu Ende. Als das Urteil verlesen wurde, war dem Mörder-Mädchen nicht mehr zum Lachen zumute.

Carly brach in Tränen aus, schluchzte und schaute sich verzweifelt um, nachdem sie erfahren hatte, für ihr gesamtes restliches Leben hinter Gitter zu müssen. Die Geschworenen befanden die 15-Jährige schuldig wegen Mordes, versuchten Mordes und der Manipulation von Beweismitteln.

Einen Deal mit der Staatsanwaltschaft soll das Mädchen abgelehnt haben. Hätte sie zugestimmt, wäre sie nach 40 Jahren Knast frei gewesen. Ihre Verteidiger wollten Carly unterdessen aus dem Gefängnis boxen, indem sie auf Unzurechnungsfähigkeit plädierten.