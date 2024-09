Weil Tochter einen Freund hat: Rambo-Vater rastet aus und hetzt 15-Jährigen durch die Stadt

Was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt. Auf einer anderen Kamera ist der Moment zu sehen, als der Rambo-Vater dem Jungen auf der Straße hinterherrennt, einen Revolver aus seinem Hosenbund zieht und damit in die Luft ballert. Glücklicherweise ist der Teenager da schon längst entkommen.

Die Protagonisten umkreisen sich am Verkaufstresen, tauschen offenbar Beleidigungen aus. Als der 39-Jährige handgreiflich werden will, ergreift der schnellere Teenager die Flucht.

Es ist zu sehen, wie der mit einem blauen T-Shirt bekleidete Mann einen Handyladen in Vianópolis betritt, den Arbeitsplatz des 15-Jährigen. Doch das klärende Gespräch schaukelt sich schnell hoch.

Hier zückt der Rambo-Vater einen Revolver und ballert damit in die Luft. © Screenshot: TV Anhanguera

Wie G1 weiter berichtete, konnte der Wüterich zunächst entkommen.

Er wurde noch am selben Tag von der Polizei in seinem weißen Pick-up-Truck angehalten. Er widersetzte sich zunächst seiner Festnahme und wollte fliehen. Half aber nichts: Er wurde trotzdem festgenommen.

In einer Polizei-Befragung räumte er ein, mit einem Kaliber-22-Revolver in die Luft geschossen zu haben, und gab an, dass er dem jungen Mann nur Angst einjagen wollte.

Er sei nicht einverstanden gewesen, dass seine 15-jährige Tochter schon jetzt einen Freund hat, und befürchte, dass der 16-Jährige "Druck ausübt", erklärte der Mann.

"Der Vater ging zu ihm, um mit ihm zu reden, und verlor eben die Beherrschung", fasste der Anwalt des Mannes das Geschehene zusammen.