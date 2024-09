Schamlos-Auftritt nach tödlichem Crash: Influencer schockt im Live-TV mit Peinlich-Tanz

Rio de Janeiro (Brasilien ) - Nachdem er sich am Rande eines tödlichen Unglücks ins Live-TV drängte und einen geschmacklosen TikTok-Tanz aufgeführt hat, sieht sich der brasilianische Influencer MC Livinho heftiger Kritik ausgesetzt.

Als am Samstag drei Spieler des brasilianischen American-Football-Clubs Coritiba Crocodiles bei einem Verkehrsunfall mit dem Vereinsbus südlich von Rio de Janeiro ums Leben kamen, war die Betroffenheit riesengroß.

Der aufstrebende Wide-Receiver Lucas Barros (†19) überlebte das schreckliche Unglück nicht. © Instagram/Lucas Barros

Der Vereinsbus mit 43 Personen an Bord überschlug sich am Samstagmorgen aus noch zu klärender Ursache auf einem abschüssigen Teilstück der Autobahn Via Dutra, die São Paulo mit Rio de Janeiro verbindet.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Coritiba Crocodiles auf dem Weg zu den Flamengo Imperadores, wo um 14 Uhr ein Pflichtspiel angesetzt war. Doch dort sollte das Team niemals ankommen. Zuletzt konnten die Crocodiles 2022 die brasilianische Meisterschaft für sich entscheiden.

12 Menschen wurden bei der Tragödie zum Teil schwer verletzt. Die Spieler Daniel Santos (†44), Lucas Barros (†19) und Lucas Padilha (†42) überlebten das Unglück nicht.