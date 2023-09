Todesdrama bei Stier-Hatz: 62-Jähriger grausam aufgespießt - Kamera filmt alles

Ein Mann (†62) starb, ein weiterer wurde schwer verletzt. © Montage: Twitter/JoseM_Rebollo

Der Stier nahm ihn auf die Hörner und richtete ihn schrecklich zu, einem anderen Mann zerfetzte der Killer-Stier das Bein.

Es waren schreckliche Szenen, die sich da in La Pobla de Farnals (Großraum Valencia) am Samstag abspielten, berichtet Levante-EMV. Tausende kamen zum diesjährigen Stierlauf, wollten die Wagemutigen anfeuern, die sich den Tieren in den Weg stellen.

Doch Kampfstier Cocinero war an diesem Tag wie im Blutrausch. Der rund 500-Kilo schwere Bulle kam soeben aus der Box, stürmte eine kleine Gasse runter. Dann fiel Cocinero die beiden Männer an, spießte sie auf und drückte sie gegen die Gitterstäbe eines Hauses. Verzweifelt versuchten Umstehende noch die beiden durch das Gitter in Sicherheit zu ziehen.

Doch vergeblich: Dem 60-Jährigen zertrümmerte Cocinero das rechte Bein. Seinem 62-jährigen Begleiter durchspießte der Kampfstier hingegen Lunge und Leber. Noch im Krankenwagen erlitt der Mann mehrere Herz-Kreislauf-Stillstände, vier Stunden später war er tot.

Ein verstörendes Video zeigt die Sekunden des Stierangriffes im Detail.