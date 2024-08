Blitz schlägt auf Boot ein: Werdender Papa (†24) stirbt

Das Trio brach am Sonntag mit dem Boot zum Angeln auf dem Bear River auf, als kurz nach Mitternacht ein Unwetter aufzog. Plötzlich schlug ein Blitz in das Boot ein und brachte es zum Kentern.

Bruder Bridger (20, l.) wollte Skyler retten, doch es gelang ihm nicht. © Screenshot/Facebook/Maddie Palmer

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter und erwartet derzeit seinen zweiten Nachwuchs. Auch eine große Hochzeit stand kurz bevor.

Auf Facebook nimmt die US-Amerikanerin mit emotionalen Worten Abschied von ihrem verstorbenen Partner: "Mir wurde klar, dass es in den acht Jahren, die wir zusammen sind, es keine einzige Nacht gab, in der ich ohne ihn war. Und alles, was ich will, ist ihn in den Schlaf zu knuddeln, wie ich es jede Nacht getan habe."

Um Geld für die Beerdigung zusammenzukriegen, hat die Familie einen Spendenaufruf auf Facebook gestartet.

"Normalerweise würde ich nie um Geld bitten, aber momentan haben wir große Schwierigkeiten, die Beerdigungsgelder zu bezahlen und die Raten für das Haus und alle möglichen Rechnungen zu begleichen", so Maddie.