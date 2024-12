Tödlicher Unfall: Studentin (†20) zwischen Felsen unter Wasser eingeklemmt!

Australien - Eine junge Studentin wollte ihren erfolgreichen Studienabschluss mit einem Ausflug an einen beliebten Badeplatz in Melbourne feiern, doch der Tag nahm ein tragisches Ende. Bei einem unglücklichen Unfall verlor sie ihr Leben .

Reemeh Beh hatte gerade ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, als sie tragisch ums Leben kam. © Screenshot/GoFundMe/Reemeh Beh

Wie die Daily Mail berichtet, war die 20-jährige Reemeh Beh am 6. Dezember mit ihrem Freund und ihrem besten Freund in der Lerderderg Gorge unterwegs, als sie auf Felsen ausrutschte und in den Fluss stürzte.

Ihr Freund sprang sofort hinterher, doch er konnte ihr nicht helfen, da ihr Fuß unter Wasser zwischen Felsen eingeklemmt war.

Kurz darauf wurden Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten Reemeh jedoch zunächst nicht finden.

Erst nach rund vier Stunden intensiver Suche entdeckten die Taucher der Polizei schließlich ihre Leiche und bestätigten den tragischen Ausgang des Unglücks.