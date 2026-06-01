Heute Entscheidung erwartet: Kommt Neonazi Liebich in den Chemnitzer Frauenknast?

Chemnitz/Prag - Kommt es am Montag zum großen Showdown in Tschechien ? Das Landgericht Pilsen will darüber entscheiden, ob die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich (55) nach Deutschland ausgeliefert wird – und damit in den Chemnitzer Frauenknast kommt.

Marla-Svenja Liebich (55) vor zwei Wochen im Landgericht Pilsen (Tschechien): Am Montag wird die Rechtsextremistin wohl wieder in Handschellen vorgeführt. © Hendrik Schmidt/dpa

Um Punkt 14 Uhr wird Liebich vor Gericht erscheinen – vermutlich wieder mit Fingernägeln, Leoparden-Oberteil und Lippenstift.

Bereit vor zwei Wochen wurde die Rechtsextremistin in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Damals kam die Richterin allerdings zu keinem Ergebnis – ein neuer Termin wurde angesetzt.



Am Montag soll die Entscheidung endlich fallen. Fakt ist: Liebich hatte der Auslieferung nicht zugestimmt. Vor Gericht erklärte sie auch, weshalb: Die 55-Jährige fürchtet, in einen deutschen Männerknast zu kommen. Dort würde ihr Mobbing drohen.



Tatsächlich würde Liebich aber vorerst in der Chemnitzer Frauen-JVA landen. Wie es dann weitergeht, ist unklar.

Das Amtsgericht Halle will noch entscheiden, ob die Geschlechtsänderung rückgängig gemacht werden kann – dann könnte der 55-Jährigen tatsächlich der Männerknast drohen.