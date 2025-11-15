Mutter und zwei Kinder tot: Weitere Touristen aus Hotel der Hamburger Familie in Klinik

Istanbul (Türkei) - Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen.

Schon wieder mussten Touristen vermutlich wegen einer Lebensmittelvergiftung in Istanbul ins Krankenhaus gebracht werden. © Francisco Seco/AP/dpa

Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung "Cumhuriyet" zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.



Eine dritte Person, die mit den beiden mutmaßlich Vergifteten zusammen gegessen und getrunken habe, soll bisher keine Symptome aufweisen.

Der Vater der Hamburger Familie wird weiter auf der Intensivstation behandelt. Die Mutter wird im Tagesverlauf mit ihren Kindern im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt. Von dort stammt die Familie.

Als Todesursache wird weiterhin eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Noch werde aber auf Laborergebnisse gewartet, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein erster Autopsiebericht habe kaum nennenswerte Hinweise geliefert.