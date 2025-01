Überlebende des Hamas-Massakers wird Israel beim ESC vertreten!

Ihr Weg dorthin begann mit einem ganz großen Erfolg: Sie gewann die israelische Talentshow HaKokhav HaBa und sicherte sich so einen Platz auf der begehrten internationalen Bühne.

Yuval Raphael stand am 7. Oktober 2023 mitten im Terror, als der Angriff auf das Nova Musik Festival die Veranstaltung in ein Blutbad verwandelte.

Yuval Raphael setzt sich sowohl in Israel als auch im Ausland für mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung der Überlebenden ein. © Instagram/Screenshot/yuvalraphael

In den vergangenen Jahren wurde die Israelin nicht nur als Sängerin bekannt, sondern als Sprachrohr für die Rechte zahlreicher Festival-Überlebender.

Sie setzte sich sowohl in Israel als auch im Ausland für mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung ein, nahm an Musik- sowie Theateraufführungen teil.

Nach allem, was sie erlebt hat – von der traumatischen Erfahrung des Anschlags bis hin zu ihrem unaufhaltsamen Aufstieg in der Musikszene –, will sie beim ESC nicht nur ihr Land stolz machen, sondern auch der Welt zeigen, wozu sie als Künstlerin fähig ist.