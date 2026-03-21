31-Jährige stirbt nach rätselhaftem Verhalten: Hätte ihr Tod verhindert werden können?

Anchorage (USA) - Was mit einem ungewöhnlichen Verhalten begann, endete für eine 31-Jährige im US -Bundesstaat Alaska tragisch. Doch hätte ihr Tod womöglich verhindert werden können?

Alecia Lindsay (†31) starb an den Folgen einer schweren Unterkühlung. © Facebook/Screenshot/Matthew Lindsay

Wie WBBJTV berichtet, reichte die Familie von Alecia Lindsay am 5. Februar 2026 Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen die Stadt ein.

Sie wirft dem Notrufdisponenten vor, den medizinischen Notfall ihrer Tochter am 8. Februar 2024 nicht erkannt und die Entsendung von Hilfe über eine Stunde verzögert zu haben - ein Versäumnis, das letztlich zu ihrem Tod beigetragen haben soll.

Überwachungskameras dokumentierten, wie die 31-Jährige in den frühen Morgenstunden jenes Tages ziellos durch die Straßen von Anchorage lief - nur leicht bekleidet, trotz der weit unter dem Gefrierpunkt liegenden Temperaturen.

Schließlich klopfte sie an die Tür eines Hauses in der Nähe. Die Bewohner verständigten sofort den Notruf, doch der Vorfall wurde zunächst als Ruhestörung und nicht als medizinischer Notfall eingestuft, weshalb er als niedrige Priorität behandelt wurde. Erst etwa eine Stunde nach dem Anruf wurden Einsatzkräfte entsandt.

Als die Beamten schließlich eintrafen, fanden sie die 31-Jährige in kritischem Zustand vor: Sie verlor wiederholt das Bewusstsein und fuchtelte unkontrolliert mit den Armen. Daraufhin wurde ein Rettungswagen alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits rund 80 Minuten seit dem ersten Notruf vergangen. Kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb Alecia jedoch an den Folgen einer schweren Unterkühlung.

Am 10. März 2026 reichte die Stadt ihre formelle Antwort auf die Klage ein und wies jegliche Schuld von sich. Die Mordkommission ermittelt weiterhin in dem Fall.