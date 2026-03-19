Neue Details über Aliens? US-Regierung sorgt mit neuen Internetseiten für Aufsehen

Das Büro des US-Präsidenten hat zwei Websites unter den Namen "alien.gov" und "aliens.gov" registriert.

Von Malte Kurtz

Washington D.C. - Jüngst hatte US-Präsident Donald Trump (79) die Freigabe der UFO-Akten angekündigt. Nun scheint es ernst zu werden.

Die US-Regierung hat sich die Website "alien.gov" gesichert. © Screenshot/Bluesky/@fed-us-domain-bot.bsky.social Das Büro des US-Präsidenten hat zwei Websites unter den Namen "alien.gov" und "aliens.gov" registriert. Ein Bot auf der Plattform "Bluesky", der von der US-Regierung erstellte Websites verfolgt, hat die Registrierung der Alien-Seiten am Mittwoch festgestellt. Anschließend berichteten mehren US-Medien, darunter das "Forbes"-Magazin. Bisher gibt es auf den beiden Internetseiten jedoch noch nichts zu sehen. Versucht man sie zu öffnen, zeigt einem der Internetbrowser an, dass die Server nicht zu erreichen sind. USA Kiss-Cam-Frau spricht erstmals über Affäre mit CEO und enthüllt pikantes Detail Derweil wird spekuliert, dass auf den neu registrierten Internetseiten künftig die von Trump angekündigten Regierungsakten über außerirdisches Leben, unidentifizierte Flugobjekte (UFO) und unidentifizierte Luftraumphänomene (UAP) zu finden sein sollen.

Auch die Website "aliens.gov" wurde offiziell registriert. © Screenshot/Bluesky/@fed-us-domain-bot.bsky.social

UFO-Akten: Experten erwarten keine Sensation