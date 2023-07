37-Jähriger nahe Obamas Haus festgenommen: Anklage stellt Bezug zu Trump her!

Washington - In der Nähe des Hauses von Ex-US-Präsident Barack Obama (61) wurde ein 37-jähriger Mann festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen gegen ihn stellte die Staatsanwaltschaft jetzt eine Verbindung zu einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk von Donald Trump (61) her.

Es-US-Präsident Barack Obama (61): Unweit von seinem Haus in Washington griff die Polizei den 37-Jährigen auf. © SAUL LOEB/AFP

Der Mann war vergangene Woche in einem Wohnviertel in der US-Hauptstadt Washington aufgegriffen worden - in seinem Auto wurden Waffen und Munition gefunden.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch, Taylor T. bis zu Beginn des Prozesses in Haft zu belassen und schilderte in ihrem Antrag die Ereignisse vor der Festnahme.

Der Mann hat demnach einen Beitrag von Trump bei Truth Social geteilt. Truth Social ist von Donald Trump mitbegründet worden und eine Art Twitter-Ersatz für den Republikaner.

In dem betreffenden Beitrag hat Trump einen längeren Artikel geteilt, in dem unter anderem eine Adresse Obamas genannt wird.

Diesen Trump-Beitrag hat wiederum Taylor T. geteilt und mit den Worten kommentiert: "Wir haben diese Verlierer umzingelt! Wir sehen uns in der Hölle, Podesta's und Obama's."

John Podesta war der Wahlkampfchef der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten 2016, Hillary Clinton (75).