70 Jahre nach Entführung: Vermisster Junge endlich lebend gefunden!

Die Polizei fand den 79-jährigen Luis Armando Albino mithilfe eines DNA-Tests.

Als Luis sechs Jahre alt war, spielte er mit seinem Bruder im Park, als eine Spanisch sprechende Frau auf ihn zukam.

Sie lockte ihn mit dem Versprechen von Süßigkeiten – und das war das letzte Mal, dass einige seiner Familienmitglieder ihn sahen.

Besonders tragisch: Seine eigene Mutter verstarb im Jahr 2005 - erfuhr also niemals, dass ihr geliebter Sohn noch am Leben war.

Wie die New York Post jetzt berichtete, gab die Familie die Hoffnung jedoch nie auf. Sie hielten die Erinnerung an Luis wach, hängten Fotos von ihm auf und dachten jeden Tag an ihn.

Der Durchbruch kam schließlich jedoch ganz anders – als seine Nichte, Alida Alequin (63) 2020 einen DNA-Test machte. Sie fand eine 22-prozentige Übereinstimmung mit einem Fremden – der sich als der mittlerweile 79-jährige Luis entpuppte. Doch zunächst blieb der Kontaktversuch erfolglos.

Anfang dieses Jahres nahm Alida zusammen mit ihren Töchtern die Suche erneut auf. Sie stießen auf alte Artikel aus dem Jahr 1951, die über die Entführung berichteten, und setzten die Puzzleteile zusammen.

Mit diesen neuen Erkenntnissen wandten sie sich an die Behörden, die den Fall schließlich wieder aufrollten.