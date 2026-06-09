Abtreibung nach Down-Syndrom-Diagnose: YouTuber-Paar erhält Todesdrohungen

New Jersey (USA) - Ein emotionales Geständnis sorgt für heftige Reaktionen im Netz: Der US-YouTuber Jesse Ridgway (33) und seine Ehefrau Ashley sehen sich nach einer persönlichen Entscheidung mit einer Welle aus Hasskommentaren und sogar Todesdrohungen konfrontiert.

Jesse und Ashley Ridgway machten die Schwangerschaft im März öffentlich. © Screenshot/Instagram/mcjuggernuggets

Der als "McJuggerNuggets" bekannte Internetstar machte öffentlich, dass das Paar seine Schwangerschaft beendet hatte, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass das ungeborene Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen wäre.

Die Offenheit des Paares löste eine hitzige Debatte in den sozialen Medien aus, wie Page Six berichtet.

In einer Stellungnahme auf Instagram schilderte Ridgway die Folgen der öffentlichen Bekanntmachung. Er sprach von einer Flut an Beleidigungen, Beschimpfungen und Todesdrohungen.

"Ich habe noch nie einen solchen Hass und eine solche Verbitterung gegen zwei Menschen erlebt, die um ihr ungeborenes Kind trauern und eine unmögliche Entscheidung treffen mussten", schrieb der 33-Jährige.

Besonders schockiert zeigte sich der YouTuber darüber, dass einige Kritiker ihre Angriffe mit religiösen Argumenten rechtfertigten. Dies empfinde er als widersprüchlich und verletzend.