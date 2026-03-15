Chaos an US-Flughäfen: Sicherheitskräfte arbeiten ohne Lohn, Flughäfen bitten Passagiere um Spenden

USA - Der Regierungsstillstand in den USA trifft inzwischen jene, die für die Sicherheit der Reisenden sorgen. Tausende Mitarbeiter der Flughafensicherheit arbeiten momentan ohne Gehalt. Für viele hat das dramatische Folgen.

Wegen des Government Shutdowns arbeiten viele Sicherheitskräfte derzeit ohne Gehalt. © Mark Felix / AFP

Nach Angaben von Gewerkschaften stehen zahlreiche Mitarbeiter der amerikanischen Flughafensicherheitsbehörde TSA finanziell mit dem Rücken zur Wand, wie USA Today berichtet.

Einige hätten leere oder sogar überzogene Bankkonten und könnten weder Lebensmittel noch Kinderbetreuung bezahlen.

Besonders erschütternd: Manche Sicherheitsbeamte schlafen inzwischen in ihren Autos, um Benzin zu sparen oder weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können.

Rund 50.000 TSA-Mitarbeiter sind von dem Shutdown betroffen. Sie müssen trotz ausbleibender Gehaltszahlungen weiterarbeiten, während der politische Streit über den Staatshaushalt in Washington anhält.

Viele versuchen inzwischen, mit Nebenjobs über die Runden zu kommen, oder melden sich krank - mit Folgen für den Flugverkehr.