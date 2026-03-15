Streit um Tablet eskaliert: Sohn tötet eigene Mutter

Wyoming (USA) - Tragisches Ende eines Familienstreits in den USA : Dort soll ein 14-jähriger Teenager seine Mutter erschossen haben. Auslöser war wohl ein geklautes Tablet.

Der 14-Jährige hat die Tat inzwischen gestanden. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Es ist nicht das erste Mal, dass Theresa McIntosh (†41) und ihr Sohn Leone heftig aneinandergeraten, doch diesmal endet ihre Auseinandersetzung tödlich.

Alles habe damit angefangen, dass die Frau aus Wyoming an einem Samstagvormittag (7. März) ein mutmaßlich gestohlenes Tablet bei ihrem Sprössling gefunden und ihn deshalb zur Rede gestellt habe, berichtete die New York Post.

Demnach sei die Mutter sicher gewesen, dass ihr Sohn das Tablet von einem ihrer Kunden stibitzt habe und darüber auch mit Leones Vater in Streit geraten. Im Zuge dessen soll die 41-Jährige ihr Kind als "zurückgeblieben" und als "Dieb" beschimpft haben.

Wenig später habe McIntosh den Jungen dann konfrontiert und ihn in seinem Zimmer um das Passwort für das Diebesgut gebeten, woraufhin Leone ein Notizbuch auf den Boden geworfen haben soll.

Als seine Mutter sich bückte, um danach zu greifen, soll der Jugendliche ihr in den Hinterkopf geschossen haben.