Streit um Tablet eskaliert: Sohn tötet eigene Mutter
Wyoming (USA) - Tragisches Ende eines Familienstreits in den USA: Dort soll ein 14-jähriger Teenager seine Mutter erschossen haben. Auslöser war wohl ein geklautes Tablet.
Es ist nicht das erste Mal, dass Theresa McIntosh (†41) und ihr Sohn Leone heftig aneinandergeraten, doch diesmal endet ihre Auseinandersetzung tödlich.
Alles habe damit angefangen, dass die Frau aus Wyoming an einem Samstagvormittag (7. März) ein mutmaßlich gestohlenes Tablet bei ihrem Sprössling gefunden und ihn deshalb zur Rede gestellt habe, berichtete die New York Post.
Demnach sei die Mutter sicher gewesen, dass ihr Sohn das Tablet von einem ihrer Kunden stibitzt habe und darüber auch mit Leones Vater in Streit geraten. Im Zuge dessen soll die 41-Jährige ihr Kind als "zurückgeblieben" und als "Dieb" beschimpft haben.
Wenig später habe McIntosh den Jungen dann konfrontiert und ihn in seinem Zimmer um das Passwort für das Diebesgut gebeten, woraufhin Leone ein Notizbuch auf den Boden geworfen haben soll.
Als seine Mutter sich bückte, um danach zu greifen, soll der Jugendliche ihr in den Hinterkopf geschossen haben.
Sohn erschießt Mutter: Vater hält Knall für platzenden Luftballon
Leones Vater, der zu diesem Zeitpunkt im Keller mit Kopfhörern Videospiele spielte, gab an, er habe das dumpfe Knallgeräusch für einen platzenden Luftballon gehalten.
Als er seinen Sohn wenig später in der oberen Etage vorfand, habe dieser angegeben, er wisse nicht, was passiert sei. Die Waffe sei "einfach losgegangen".
Obwohl der Vater noch versuchte, erste Hilfe zu leisten und das Leben seiner Frau zu retten, erlag die 41-Jährige noch am selben Tag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.
Die Waffe, die neben Theresas Leiche gefunden wurde, soll ihr Sohn bereits nach einem früheren Streit über eine Mathe-Note aus dem Auto der Frau gestohlen haben. Denn: Der Teenager habe in der Vergangenheit schon häufiger Mordgedanken gegenüber seiner Mutter gehegt, wie er später zugab.
Auch den tödlichen Schuss hat der Junge inzwischen gestanden. Er wurde wegen Mordes angeklagt und soll nach Erwachsenenstrafrecht behandelt werden.
Titelfoto: 123RF/sir270