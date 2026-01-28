Schwerer Schlitten-Unfall: Beste Freundinnen (†16) kommen ums Leben

Frisco (Texas/USA) - Im US-Bundesstaat Texas hat sich am Wochenende ein schwerer Schlitten-Unfall zugetragen, bei dem zwei Mädchen ums Leben gekommen sind.

Elizabeth Angle (†16) verstarb kurz nach dem schweren Unfall. © Instagram/Screenshot/elizabeth.anglee

Wie die Polizeidirektion Frisco in einer Pressemitteilung berichtete, hatte sich das Unglück gegen 14.30 Uhr am Sonntag zugetragen. Die beiden 16-Jährigen wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Elizabeth Angle verstarb bereits kurz nach der schrecklichen Tragödie. Ihre Freundin Grace Brito wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie künstlich beatmet werden musste und weiter um ihr Leben kämpfte. Leider mit einem traurigen Ausgang. Auch sie erlag am Dienstag ihren schweren Verletzungen.

Doch was war überhaupt passiert? Wie die Polizei erklärte, hatten die beiden Mädchen auf einem Schlitten gesessen, der von einem 16-Jährigen mit einem Jeep gezogen wurde, als das Gefährt plötzlich gegen einen Bordstein krachte. Durch den Aufprall schleuderte der Schlitten daraufhin gegen einen Baum und verletzte die Freundinnen schwer.

Der Jeep-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, stand anschließend jedoch unter Schock.