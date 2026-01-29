4 junge Menschen brutal getötet: Grauenhafte Details zu Todeskampf
Idaho - Die schrecklichen Mordfälle von vier Studenten in Moscow (Idaho, USA) schockten 2022 die ganze Welt. Es kommen immer mehr Details ans Licht - nun weiß man, dass ein Opfer bis zum bitteren Ende um sein Leben kämpfte.
Vier junge Studenten der University of Idaho wurden in der Nacht zum 13. November 2022 brutal getötet. Neue Gerichtsakten, die People vorliegen, enthüllen furchtbare Details über den Todeskampf von Xana Kernodle (†20).
Sie saß dementsprechend am Tisch und aß, während zwei ihrer Freundinnen eine Etage über ihr getötet wurden. Als sie merkwürdige Geräusche hörte, ging sie nach oben und traf dabei vermutlich auf den Mörder Bryan Kohberger.
Um sich zu schützen, rannte Xana schnell nach unten in ihr Schlafzimmer, doch Kohberger folgte ihr sofort - man geht davon aus, da sich Blutspuren der zuvor getöteten Kaylee Goncalves (†21) und Madison Mogen (†21) in ihrem Schlafzimmer nachweisen ließen.
Xana war deutlich kleiner als ihr Angreifer, versuchte sich jedoch trotzdem mit voller Kraft zu wehren.
Die 20-Jährige wurde mit 67 Messerstichen getötet.
Vier junge Menschen starben
Die veröffentlichte Autopsie der jungen Studenten zeigte die Grausamkeit der Tat: Sie erlitt unter anderem 23 Stich- und Schnittwunden im Gesicht, am Hals und auf der Kopfhaut, sieben Stichwunden in der Brust sowie fünf Schnittwunden am Unterkörper.
Man fand außerdem Perforationen an der Halsvene, am Herz und der Lunge. In der rechten Hand wurden sogar ihre Knochen von dem Tatmesser beschädigt.
Die 20-Jährige wurde so brutal angegriffen, dass Dylan Mortensen, die einzige Hausbewohnerin, die jene Nacht überlebte, ihre Leiche nicht klar identifizieren konnte.
Die Leiche von Xana fand man auf dem Schlafzimmerboden - nur wenige Meter von ihrem Freund Ethan Chapin (†20), der ebenfalls ermordet wurde.
Klassenkameraden des Mörders berichteten, dass sie Kohberger mit Kratzern und Schnittwunden übersät gesehen haben, was ebenfalls auf einen intensiven Kampf hindeutete.
Laut BBC bekam der skrupellose Mörder viermal die lebenslange Haftstrafe.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/kayleegoncalves/xanakernodle