Muriel muss mit 92 Jahren arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen - bis eine zufällige Begegnung alles verändert
USA/Florida - Es ist eine bewegende Geschichte: Eine Rentnerin muss mit 92 Jahren immer noch in einem Klamottengeschäft arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen - doch dann machte sie eine schicksalhafte Begegnung, die alles veränderte!
Als April Steele vor rund zwei Wochen ein Geschäft im US-Bundesstaat Florida betrat, fiel ihr die 92-jährige Muriel Connick im Bereich der Umkleiden sofort ins Auge.
Schnell bemerkte sie, dass die Rentnerin alles andere als glücklich aussah, wie sie später auf GoFundMe mitteilte.
"Sie lächelte nicht. Tatsächlich sah sie wütend aus. Ich dachte, ich gebe ihr ein Kompliment, um sie zum Lächeln zu bringen", erinnerte sich April.
Sie sagte Muriel, es sei bewundernswert, dass sie in diesem Alter noch arbeite. Doch diese entgegnete ihr rasch: "Würden Sie mit 92 noch arbeiten wollen?"
Die beiden Frauen kamen ins Gespräch, und die Rentnerin erzählte, dass sie keine andere Wahl habe, als weiterzuarbeiten, da sie von Monat zu Monat mit Rechnungen zu kämpfen habe.
Was muss Muriel Connick alles bezahlen?
"Es ist die Miete, die Autokreditrate, die Autoversicherung, das Telefon, Strom und Kabel", zählte Muriel auf und betonte, dass ihre Sozialleistungen und andere Unterstützungen ihre Kosten nicht decken würden.
Ein weiterer großer Kostenpunkt, der auf sie zukam: In ihrem Wohnmobil hatte ein Wasserschaden die Böden stark beschädigt, eine Reparatur ist dringend nötig. Der beschädigte Boden stellt zudem eine erhebliche Unfallgefahr für die Rentnerin dar.
Ihre Geschichte nahm April sichtlich mit - und sie beschloss, Muriel zu helfen. Schnell machte sie auf einer lokalen Facebook-Seite auf ihre Situation aufmerksam und startete eine Spendenaktion auf GoFundMe.
Und das mit Erfolg: Mittlerweile waren rund 80.000 Euro für die 92-Jährige zusammengekommen - und das in gerade einmal zwei Wochen!
"Die Menschen waren so großzügig", sagte April gegenüber einem lokalen Fernsehsender. Auch Muriel zeigte sich überwältigt von den Spenden, die für sie gesammelt worden waren: "Ich war wirklich überrascht und wusste nicht, dass sie all das tun würde!"
Titelfoto: Screenshot/GoFundMe/Help Muriel Ann Connick a 92 year old lady retire