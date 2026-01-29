Muriel muss mit 92 Jahren arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen - bis eine zufällige Begegnung alles verändert

USA/Florida - Es ist eine bewegende Geschichte: Eine Rentnerin muss mit 92 Jahren immer noch in einem Klamottengeschäft arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen - doch dann machte sie eine schicksalhafte Begegnung, die alles veränderte!

Muriel Connick (92) arbeitet noch immer in einem Klamottengeschäft, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. © Screenshot/GoFundMe/Help Muriel Ann Connick a 92 year old lady retire

Als April Steele vor rund zwei Wochen ein Geschäft im US-Bundesstaat Florida betrat, fiel ihr die 92-jährige Muriel Connick im Bereich der Umkleiden sofort ins Auge.

Schnell bemerkte sie, dass die Rentnerin alles andere als glücklich aussah, wie sie später auf GoFundMe mitteilte.

"Sie lächelte nicht. Tatsächlich sah sie wütend aus. Ich dachte, ich gebe ihr ein Kompliment, um sie zum Lächeln zu bringen", erinnerte sich April.

Sie sagte Muriel, es sei bewundernswert, dass sie in diesem Alter noch arbeite. Doch diese entgegnete ihr rasch: "Würden Sie mit 92 noch arbeiten wollen?"

Die beiden Frauen kamen ins Gespräch, und die Rentnerin erzählte, dass sie keine andere Wahl habe, als weiterzuarbeiten, da sie von Monat zu Monat mit Rechnungen zu kämpfen habe.