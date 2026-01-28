Verdacht auf Menschenschmuggel: Mann bei Schüssen schwer verletzt

Arivaca (dpa) - B ei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der US-Grenzschutz involviert war, ist ein Mensch im US-Bundesstaat Arizona schwer verletzt worden. Er befand sich in kritischem Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf die zuständigen Behörden berichteten. Der Mann war US-Medien zufolge des Menschenschmuggels verdächtigt worden.

Beamte der US-Grenzschutzbehörde haben einen Menschen per Schuss schwer verletzt. (Symbolbild) © Elizabeth Flores/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben des Sheriff-Büros Pima County im Süden des Bundesstaats auf einer Autobahn nahe dem Ort Arivaca, etwa 16 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt.

Wie die US-Grenzschutzbehörde mitteilte, wollten Beamte am Dienstagvormittag (Ortszeit) einen Wagen stoppen, woraufhin der Fahrer zu Fuß flüchtete.

Nach Darstellung der Behörde schoss die Person zuerst - Beamte hätten das Feuer erwidert und sie getroffen.

Bei dem Einsatz seien Beamte am Boden sowie ein Hubschrauber der Grenzkontrolle (Border Patrol) involviert gewesen, sagte Pima-Sheriff Chris Nanos dem Portal "AZ Mirror" zufolge während einer Pressekonferenz.

Bei dem Verdächtigen handele sich um einen 34-Jährigen, der verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sei, berichteten US-Medien wie der Sender NBC News.

Dem Portal "AZ Mirror" zufolge zeigen Gerichtsakten, dass der Mann im Dezember nach einer früheren Verurteilung wegen Menschenschmuggels aus der Haft geflohen sei.