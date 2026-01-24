 1.411

Autofahrer brettert durch Flughafen-Terminal: Am Ticketschalter ist Schluss

Ein Autofahrer ist am Flughafen von Detroit mit seinem Wagen durch ein Terminal gerast.

Von Denise Sternberg

Detroit (USA) - Schreckmoment an einem US-Flughafen!

Warum der Autofahrer mit seinem Wagen ins Terminal fuhr, war noch unklar.  © Sennel Threlkeld II/Sennel Threlkeld II/@_sennel/AP/dpa

Ein Auto durchbrach den Eingang, fuhr durch das Terminal und kam erst an einem Ticketschalter zum Stehen, wie der Detroit Metropolitan Airport auf X mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend. Sechs Menschen seien vor Ort behandelt worden.

Details zu ihrem Zustand sowie dazu, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt.

Eine Person sei festgenommen worden.

Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt, teilte die Fluggesellschaft Delta Airlines dem Sender CBS News mit.

