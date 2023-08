Benannt nach junger Patientin (†9): Neue Anti-Krebs-Pille soll fast alle Tumore zerstören!

Das neue Krebsmedikament aus den USA könnte den Durchbruch in der Krebsforschung bringen. (Symbolbild) © 123RF/rost9

Die erste Dosis wurde vergangenes Jahr durch Mediziner des Krebszentrums City of Hope in Los Angeles verabreicht. Die Hoffnung damals: Das Medikament soll das Wachstum des Tumors blockieren und die Krebszellen absterben lassen.

Dies scheint jetzt erstmals bei 70 verschiedenen Krebsarten gelungen zu sein! In einer Pressemitteilung stellt die City of Hope nun ihre Erfolge vor.

Das Medikament nimmt sich im Kampf gegen die Krankheit das Eiweiß PCNA vor, eine Art Schutzmechanismus für unsere Zellen. Dieses existiert sowohl in gutartiger als auch krebserregender Variante.



"PCNA ist wie ein großes Flughafenterminal, das mehrere Flugsteige enthält", so Dr. Linda Malkas, eine der Hauptautorinnen der Studie. PCNA sei in Krebszellen "in einzigartiger Weise verändert", sodass die Forscher ein Medikament entwickeln konnten, "das nur auf die Form von PCNA in Krebszellen abzielt".

"Unsere krebszerstörende Pille ist wie ein Schneesturm, der ein wichtiges Drehkreuz einer Fluggesellschaft schließt und alle Flüge nur für Flugzeuge mit Krebszellen unterbricht", erklärte Malkas.

"Die Ergebnisse sind vielversprechend", fassen die Autoren zusammen.