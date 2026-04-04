Bus durchbricht Fassade: Balkan-Restaurant völlig verwüstet
Washington D.C. - In der US-Hauptstadt Washington D.C. ist ein Bus durch die Fassade eines Restaurants gebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Der Linienbus war im Nordosten der Stadt am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit einem Auto kollidiert und daraufhin in das Lokal am Straßenrand geschleudert, wie die Verkehrspolizei in einem Beitrag auf X mitteilte.
Laut Polizeiangaben wurden drei Personen leicht verletzt, darunter der Busfahrer. Die örtliche Feuerwehr berichtete von vier Patienten, die behandelt werden mussten.
Infolge des Unfalls wurde das Restaurant für Balkan-Spezialitäten schwer verwüstet. Bildaufnahmen der Feuerwehr zeigen, wie der Bus mit weiten Teilen der Front im Gebäudeinneren hängt und dabei unzähliges Interieur mit sich gerissen hat.
Glücklicherweise hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Restaurant auf.
Inzwischen konnte das Bus-Wrack bereits geborgen und abgeschleppt werden. Zurück blieb ein riesiges Loch in der Hausfassade. Ein Einsturz des Gebäudes droht nach Feuerwehrangaben aber nicht.
Titelfoto: Bildmontage: X/@dcfireems, X/@MetroTransitPD