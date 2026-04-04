Bus durchbricht Fassade: Balkan-Restaurant völlig verwüstet

Washington D.C. - In der US-Hauptstadt Washington D.C. ist ein Bus durch die Fassade eines Restaurants gebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Glücklicherweise befand sich zum Unfallzeitpunkt niemand im Inneren des Restaurants. © X/@dcfireems

Der Linienbus war im Nordosten der Stadt am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit einem Auto kollidiert und daraufhin in das Lokal am Straßenrand geschleudert, wie die Verkehrspolizei in einem Beitrag auf X mitteilte.

Laut Polizeiangaben wurden drei Personen leicht verletzt, darunter der Busfahrer. Die örtliche Feuerwehr berichtete von vier Patienten, die behandelt werden mussten.

Infolge des Unfalls wurde das Restaurant für Balkan-Spezialitäten schwer verwüstet. Bildaufnahmen der Feuerwehr zeigen, wie der Bus mit weiten Teilen der Front im Gebäudeinneren hängt und dabei unzähliges Interieur mit sich gerissen hat.

Glücklicherweise hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Restaurant auf.