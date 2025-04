Camper von Baum erschlagen: Als Rettungskräfte eintreffen, ist es bereits zu spät

Zur Rettung der Verunglückten musste auch ein Helikopter angefordert werden. © Screenshot/Facebook/Fannin County Emergency Management Agency

Am Wochenende waren die vier Freunde an den Panther Creek Wasserfällen in der Cohutta Wildnis im US-Bundesstaat Georgia unterwegs, wie die Fannin County Emergency Management Agency mitteilte.



Am Samstag wurde dann gegen 2.12 Uhr (Ortszeit) ein Notruf abgesetzt. Der Anrufer meldete ein lebensbedrohliches Unglück.

Die vier Camper befanden sich jedoch in einem nur schwer erreichbaren Ort mitten im Chattahoochee National Forest.

Ein großer Baum war direkt auf den Campingplatz gefallen. Von den vier jungen Männern, die dort in Hängematten schliefen, wurde dabei einer eingequetscht und war nicht mehr ansprechbar.