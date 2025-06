Chaos in Los Angeles: Schwere Ausschreitungen dauern an, Nationalgarde geht gegen Randalierer vor

Als Reaktion auf die Proteste hatte Donald Trump bereits am Samstag den Einsatz der Nationalgarde angeordnet. 2000 Soldaten sind inzwischen vor Ort, schützen Regierungsgebäude und das Gefängnis Metropolitan Detention Center in der Innenstadt. Über Nacht beruhigte sich die Situation.

Aufgebrachte Demonstranten greifen seit Samstag die Polizei an, werfen Molotowcocktails, zünden Autos an. Die Sicherheitskräfte schießen mit Gummigeschossen und Tränengas. Dutzende Personen kamen in Gewahrsam, berichten unter anderem CNN und " Los Angeles Times ".

Auslöser der schweren Ausschreitungen war eine Razzia der Einwanderungsbehörde ICE am Samstagmorgen bei einem Baumarkt im Vorort Paramount, wo besonderes viele Migranten aus Lateinamerika leben. Wenig später trafen Aktivisten und Demonstranten ein. Es kam zu aufgeladenen Szenen, die dann auf den benachbarten Stadtteil Compton übergriffen. Weitere Bundesbeamte, unter anderem das FBI, wurden hinzugezogen.

Am Sonntag kündigte Präsident Trump dann ein entschiedenes Handeln an und entsandte die Nationalgarde. Als Begründung führte Trump eine "Migrationsinvasion" an. "Die Ordnung wird wieder hergestellt, die Illegalen werden ausgewiesen", so Trump.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newson von der Demokratischen Partei verurteilte den Schritt scharf. "Wir hatten kein Problem, bis Trump sich einmischte", erklärte er bei X.

Soldaten der Nationalgarde kommen in der Regel bei schweren Naturkatastrophen zum Einsatz, seltener bei Unruhen. Zuletzt war sie im Jahre 2020 während der "Black Lives Matter"-Krawalle in Kalifornien im Einsatz.