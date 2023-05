Disney-Mitarbeiter mit Kleid und Make-up - Konservative reagieren schockiert

Obwohl Feen-Lehrling Nick einen tadellosen Job macht, verärgert sein Aussehen einige viele Parkbesuche, denen der Look zu "woke" ist. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/kourtnifaber

Für sehr konservative Gäste ist dieser Anblick wohl zu "woke". Der Begriff beschreibt eine Wachsamkeit bzw. ein Erwachen gegenüber Diskriminierung und Missstände. In diesem Fall sorgte wohl die Kombination von Make-up, Kleid und einem Schnauzer für den mächtigen Schwall an Kritik.

Wie die Zeitung New York Post berichtete, brachte ein TikTok-Video eine Debatte ins Rollen, die in den USA sowieso schon ein heißes Eisen ist: Geschlechteridentität und Aufklärung über die LGBTQ-Bewegung.

Dabei geht es in dem Clip, der mittlerweile mehr als acht Millionen Klicks hat, gar nicht primär um Mitarbeiter Nick, der sich zu Anfang den Kunden vorstellt.

"Also, mein Name ist Nick, ich bin einer der Lehrlinge der guten Fee", sagte die Angestellte, die blau-lila Lidschatten trug, passend zur Feen-Arbeitskleidung in Form eines Kleides. "Ich bin hier, um Sie bei Shopping zu begleiten und bei Ihrer Auswahl für den Tag zu unterstützen."

Gepostet wurde das Video von Influencerin und dreifachen Mama Kourtni Faber, die das Erlebnis ihrer Kinder in der Styling-Boutique festhalten wollte.

In einem der netten Kommentare zu Nick nannte sie diesen "auch ziemlich unglaublich" mit einem Herz-Emoji dahinter.