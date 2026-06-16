Drohnen, Scharfschützen, Sturm aufs Weiße Haus: FBI vereitelt Anschlag auf Trump-Event

Washington, D.C. (USA) - Das FBI hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Anschlag auf ein Kampfsportevent vor dem Weißen Haus am vergangenen Sonntag - dem Geburtstag von US-Präsident Donald Trump - verhindert.

Das FBI vereitelte nach eigenen Angaben einen Terror-Plan gegen das Kampfsportevent vor dem Weißen Haus. © Alex Brandon/AP/dpa

Infolge einer bundesstaatenübergreifenden Operation seien mehrere Menschen in Gewahrsam genommen worden, schrieb FBI-Chef Kash Patel am Dienstag auf der Plattform X. So seien die mutmaßlich geplanten Anschläge "im Keim erstickt worden".

In einem Bericht des Senders Fox News, den der FBI-Chef teilte, hieß es unter Berufung auf Behördenmitarbeiter, dass bei dem mutmaßlichen Anschlag mit Sprengstoff beladene Drohnen eingesetzt werden sollten.

Damit sollten Gebäude in der Umgebung getroffen werden, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen und die Teilnehmer in Richtung einer Gruppe von Scharfschützen zu treiben. Im Anschluss sei geplant gewesen, den Eingang des Weißen Hauses zu stürmen, hieß es.

Das FBI und die Strafverfolgungsbehörden seien bereits am 10. Juni auf eine "potenzielle Bedrohung" für die Veranstaltung aufmerksam geworden, schrieb Patel. Wie die Sender Fox News und CBS News berichteten, kam es daraufhin zu einer Festnahme.