Unglaubliche Wende: Fahrzeug von vermisstem Ehepaar nach Jahrzehnten geborgen

USA - Es gab einen unglaublichen Durchbruch in einem 44 Jahre alten Cold Case: Das Auto eines vermissten Paares wurde in einem See nur wenige Meter von ihrem Wohnort gefunden!

Nur wenige Meter vom Wohnort des Ehepaares entfernt wurde das Wrack seines Autos aus einem See geborgen. © Screenshot/Facebook/Sunshine State Sonar

Auf dem Rückweg von einem sonnigen Winter im US-Bundesstaat Florida in ihr Zuhause nach Georgia verschwanden Charles und Catherine Romer spurlos.

Die Ermittler vermuteten zunächst, dass das wohlhabende Paar möglicherweise Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden sein könnte.

Wie die New York Post berichtete, gab es nun allerdings am vergangenen Freitag einen entscheidenden Durchbruch in diesem Fall. Rund 65 Meter vom Holiday Inn entfernt, in dem die beiden zuletzt gelebt hatten, wurde ein Fahrzeug entdeckt, das dem des Paares ähnelt.

Diese Entdeckung gab der hinterbliebenen Familie einerseits zumindest etwas Gewissheit, andererseits neue Hoffnung, dass der Tod der beiden womöglich nur ein "schrecklicher Unfall" war.

"Allein der Gedanke, dass es sich nicht um eine Gewalttat, sondern um einen tragischen Unfall gehandelt haben könnte, ist eine unglaubliche Erleichterung", sagte Catherine Romers Enkelin Christine Seaman Heller.

Wie die Polizei bestätigte, wurde das Fahrzeug am Dienstag aus einem nahe gelegenen See geborgen, nachdem dieser abgelassen worden war. In dem Wrack wurden menschliche Überreste gefunden, die auf zwei Personen hindeuten.