Frau wird zur Heldin, als ihr Ehemann hinterrücks von einem Alligator angegriffen wird

South Carolina (USA) - Aus dem Hinterhalt wurde ein Mann im US -Bundesstaat South Carolina von einem Alligator attackiert, die Reaktion seiner Ehefrau machte sie zur Heldin.

Ein Mann wird von einem Alligator attackiert, doch die blitzschnelle Reaktion seiner Frau rettet ihn. (Symbolbild) © 123rf/nickdale

Das Ehepaar Joe und Marian Roeser hielt sich gerade im Garten seiner Gemeinschaftswohnanlage auf, als Joe hinterrücks von einem Alligator angegriffen wurde, der aus einem nahe gelegenen Teich heraussprang.

Wie "People" berichtet, hörte seine Frau die Hilfeschreie und handelte augenblicklich. Sie griff nach dem erstbesten Gegenstand, den sie in die Finger bekam, um das Tier zu attackieren.

"Ich schnappte mir einfach das Nächstbeste, was ich finden konnte, einen Tomatenpfahl - und begann, die Augen und den Kopf des Alligators anzugreifen", so Marian.

Sie wusste einfach, dass sie alles versuchen müsse, um ihren Mann zu retten. Und es hatte funktioniert! Joe musste zwar per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, seine Bisswunden am Bein waren jedoch nicht lebensbedrohlich.