"Diese junge Dame hat mir das Leben gerettet"– Pilot sorgt für Gänsehautmoment

Während eines Fluges traf ein Pilot seine Lebensretterin. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Auf einem Flug in den US-Bundesstaat New Jersey am vergangenen Samstag wurden die Passagiere Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses. Kurz nach dem Start verließ der Pilot überraschend das Cockpit.

Wie die New York Post berichtete, trat er auf eine Frau zu, umarmte sie herzlich und erklärte, dass sie seine Knochenmarkspenderin sei.

Die anderen Gäste reagierten sofort mit Applaus, während ein Gast die emotionale Begegnung auf Video festhielt.

Der Pilot teilte mit, dass es ihm inzwischen "fantastisch" gehe, und erzählte seine Geschichte: "Diese junge Dame hat mir das Leben gerettet", verkündete der Kapitän und erwähnte dabei, dass sie eine noch bessere Spenderübereinstimmung als sein eigener Bruder aufwies.