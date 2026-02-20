Entführungsdrama um ihre Mutter: Ist es für Moderatorin das Ende der TV-Karriere?

Arizona (USA) - Der Fall der vermissten Nancy Guthrie (84), Mutter der Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie (54), bestimmt in den USA noch immer die Schlagzeilen. Bislang fehlt von der älteren Dame jede Spur. Einen Gedanken an ihren Job wird Savannah in dieser schweren Zeit erst recht nicht verschwenden. Doch könnte es tatsächlich sein, dass sie nie mehr ins TV-Studio zurückkehren wird?

Die Rückkehr von Savannah Guthrie (54) in die "Today Show" sehen Kollegen als unwahrscheinlich. © Evan Vucci/AP/dpa

Savannah Guthrie durchlebt gerade einen regelrechten Albtraum: Seit dem 1. Februar fehlt von ihrer Mutter jede Spur. Unbekannte sollen sich gewaltsam Zugang zum Haus der 84-Jährigen verschafft und sie entführt haben.

Seitdem hat Savannah Guthrie keinen Fuß mehr ins Studio der "Today Show" gesetzt. Dass sie je zu der NBC-Sendung zurückkehren wird, schätzen Insider inzwischen als unwahrscheinlich ein, wie PageSix berichtet.

"Savannah wird auf keinen Fall zurückkommen", zeigt sich ein Mitarbeiter des Senders überzeugt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das überhaupt wollen würde." Für das gesamte Team dürfte dies ein herber Verlust sein, sollte die 54-Jährige tatsächlich dem Fernsehgeschäft fernbleiben.

Kollegen beschreiben Guthrie, die seit 2012 als Moderatorin arbeitet, als unverzichtbar für die Sendung, zudem sei sie das Bindeglied gewesen, das die gesamte Morningshow-Familie bislang zusammengehalten habe.