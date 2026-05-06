Weil sie ihn am Flughafen abgeben soll: Frau macht kurzen Prozess mit ihrem Tequila

USA - Was für eine irre Szene: Mitten in der Schlange zur Sicherheitskontrolle an einem US-Flughafen greift eine Passagierin plötzlich zur Flasche und setzt sie an. Der Grund? Sie darf den Alkohol nicht mit ins Flugzeug nehmen. Doch statt ihn wegzuwerfen, entscheidet sie sich für eine radikale Lösung: trinken.

Bei der Sicherheitskontrolle entschied sich die Frau, ihren Tequila zu trinken, statt ihn abzugeben. © Montage: PATRICK T. FALLON / AFP, Screenshot/TikTok/itsbellayall

Laut Berichten handelte es sich um eine große Flasche hochprozentigen Tequila der Marke Don Julio, die natürlich nicht den strengen Flüssigkeitsregeln entspricht.

Denn im Handgepäck sind nur kleine Mengen bis maximal 100 Milliliter erlaubt, wie "View from the Wing" berichtet. Für die Frau offenbar keine Option - sie wählte den schnellen Weg.

Augenzeugen konnten kaum glauben, was sie da sahen: Ohne zu zögern, kippte sie den Inhalt in sich hinein - direkt vor den Sicherheitsbeamten.

Besonders heftig: Schon etwa die Hälfte einer solchen Flasche entspricht mehreren Drinks – insgesamt können das schnell acht oder neun sein. Kein Wunder, dass sich viele fragen, wie dieser Flug wohl geendet hat.