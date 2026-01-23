Opfer von "Essensrassismus": Paar erhält Entschädigung im sechsstelligen Bereich

Colorado (USA) - Was mit einem aufgewärmten Mittagessen begann, entwickelte sich zu einem Rechtsstreit mit Wirkung. Nachdem zwei indische Studenten ihre Universität auf "Essensrassismus" verklagt hatten, erhielten sie einen beachtlichen Schadensersatz.

Die Studentin Urmi Bhattacheryya (35) und ihr Verlobter Aditya Prakash setzten ein Zeichen gegen Alltagsrassismus - und das mit Erfolg. © Fotomontage/Screenshoots/Facebook/Urmi Bhattacheryya

Der Vorfall ereignete sich im September 2023 an der "University of Colorado Boulder", berichtete BBC.

Der Doktorand Aditya Prakash wollte sich gerade sein selbst gekochtes Gericht Palak Paneer erhitzen, als sich ein Mitarbeiter des Bildungszentrums über den "stechenden Geruch" des Essens beschwerte, erklärte das Paar.

Was folgte, empfanden Aditya und seine Verlobte Urmi Bhattacheryya (35) nicht als eine einmalige Bemerkung - es war der Beginn von "Mikroaggressionen und Vergeltungsmaßnahmen".

Als die Schikanen nicht aufhörten, gingen die Studenten im Mai 2025 rechtlich gegen die Universität vor.

Der Vorwurf: Das Paar sei wegen ihrer Herkunft und Religion unfair behandelt worden. Für die Studierenden war das ein klares Zeichen von kultureller Benachteiligung.

Nun endete das Gerichtsurteil. Urmi und Aditya erhielten Zuspruch - und nicht nur das. Die Studenten beendeten den Streit mit 200.000 US-Dollar (ca. 171.000 Euro) mehr in der Tasche.