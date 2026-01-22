Familie kauft Haus und findet versteckten Raum
USA - Als Gail Gatan und ihr Mann Tony auf ein seit Jahren leer stehendes Haus aufmerksam wurden, ahnten sie noch nicht, welch versteckter Raum sich in dem Gebäude befinden würde - einer, der nicht im Grundriss zu sehen ist.
Rund um das Haus rankten sich in dem kleinen Ort Lodi (US-Bundesstaat Kalifornien) bereits mehrere Geschichten. Das Ehepaar wusste also nicht genau, was es bei einem Besuch erwarten würde. Dann die Überraschung: Das Haus verfügt über einen Atombunker.
"Wir wussten tatsächlich nicht, dass er existierte, als wir das Haus zum ersten Mal besichtigten", so Gail Gatan gegenüber "Newsweek".
Bei einer Tour durch das Haus erwähnte die Tochter des ursprünglichen Besitzers, der das Anwesen 1974 errichtete, allerdings den geheimen Zufluchtsort.
"Sie selbst hatte ihn nie geöffnet", so Gatan. Ihr Vater soll es ihr zu Lebzeiten verboten haben. In den 1960er Jahren rief das US-Verteidigungsministerium Hausbesitzer dazu auf, Schutzräume zu bauen.
Es gibt noch mehr versteckte Räume im Haus
Als sich das Ehepaar schließlich für den Hauskauf entschied, musste natürlich auch ein Blick in den Bunker geworfen werden. Ein Video davon lud Gail bei TikTok hoch.
Sie selbst ist seit der 20 Jahren Maklerin, aber: "Ich habe noch nie einen solchen Bunker unter einem Keller gesehen, vor allem keinen, der so lange unentdeckt und ungenutzt geblieben ist."
Doch das war noch nicht alles. "Es gibt versteckte Räume, Stauräume und sogar einen Weinkeller unter der Treppe, die das Gefühl vermitteln, eine geheime Welt unter dem Haus zu haben."
Selbst einziehen will die Familie allerdings nicht. Sie renovierten das gesamte Gebäude, um es jetzt wieder zu verkaufen. Umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro muss man für das Anwesen nun blechen. "Es ist ein Zuhause für jemanden, der skurrile Details und Überraschungen liebt."
Titelfoto: Screenshot/TikTok/lodi.unique.homes (2)