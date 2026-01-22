Familie kauft Haus und findet versteckten Raum

USA - Als Gail Gatan und ihr Mann Tony auf ein seit Jahren leer stehendes Haus aufmerksam wurden, ahnten sie noch nicht, welch versteckter Raum sich in dem Gebäude befinden würde - einer, der nicht im Grundriss zu sehen ist.

In dem gekauften Haus fand sich versteckt ein Atombunker. © Screenshot/TikTok/lodi.unique.homes (2)

Rund um das Haus rankten sich in dem kleinen Ort Lodi (US-Bundesstaat Kalifornien) bereits mehrere Geschichten. Das Ehepaar wusste also nicht genau, was es bei einem Besuch erwarten würde. Dann die Überraschung: Das Haus verfügt über einen Atombunker.

"Wir wussten tatsächlich nicht, dass er existierte, als wir das Haus zum ersten Mal besichtigten", so Gail Gatan gegenüber "Newsweek".

Bei einer Tour durch das Haus erwähnte die Tochter des ursprünglichen Besitzers, der das Anwesen 1974 errichtete, allerdings den geheimen Zufluchtsort.

"Sie selbst hatte ihn nie geöffnet", so Gatan. Ihr Vater soll es ihr zu Lebzeiten verboten haben. In den 1960er Jahren rief das US-Verteidigungsministerium Hausbesitzer dazu auf, Schutzräume zu bauen.